Para cuidar los bosques, exhortan a crear Policía Ambiental en Puebla

Por unanimidad, el Congreso local exhortó a los 217 ayuntamientos de Puebla conformar una Policía Ambiental Preventiva, dentro de sus corporaciones de seguridad, con el objetivo de vigilar y castigar daños ambientales, como la tala forestal.

El exhorto del diputado de Compromiso Por Puebla (CPP), Uruviel González Vieyra, que fue presentado en sesión virtual de la Comisión Permanente, planteó que las fuerzas policiales deberán analizar dicha implementación de acuerdo a sus atribuciones y disponibilidad presupuestal.

Lo anterior, para reducir las afectaciones a los recursos naturales, áreas forestales y fauna, colaborando con otras áreas de seguridad y dependencias para seguir dichos delitos y evitar la extracción de la extracción de recursos naturales y daños.

González Vieyra expuso que la importancia de crear la Policía Ambiental recae en la necesidad de contar con elementos especializados que tengan mayor efectividad en la materia y puedan prevenir sucesos.

Cabe subrayar en mayo, acusaron al hijo del exdiputado Germán Hickman Morales de talar de manera ilegal 17 árboles para ampliar la construcción de una banda perimetral en su hogar, ubicado en La Calera, de Puebla capital, toda vez que arrojó los troncos a la reserva ecológica de la misma.

Exhortan a ASE a fiscalizar gastos por Covid

Por otra parte, los legisladores aprobaron por unanimidad exhortar a la Auditoría Superior del Estado (ASE) para que fiscalice de manera especial los gastos del estado y municipios, enfocados al Covid-19.

La proponente, la diputada morenista Olga Lucia Romero Garci-Crespo, señaló que por la emergencia sanitaria hubo poca planeación en la destinación de recursos para la misma, lo que ha representado un riesgo, pues se abren espacios para la corrupción, por lo que exhorto irá en el sentido observar que los órganos se apeguen a las disposiciones legales en el manejo de apoyos y adquisición de insumos.

En tanto, la presidenta de la Comisión, Mónica Rodríguez Della Vecchia, subrayó que la ASE debe poner “especial atención” en los gobiernos locales y dependencias, sin encubrir a “aliados”, toda vez que resaltó que el ayuntamiento de Puebla terminó 2019 con un subejercicio de más de mil millones de pesos.

También, exhortaron a Protección Civil (PC) estatal promover campañas en técnicas de Rescate Cardiopulmonar, ante casos de posible paro cardiaco, para evitar fallecimientos de este tipo, con el objetivo de promover una “cultura de prevención entre los ciudadanos”, según la propuesta de la diputada morenista Cristina Tello Rosas.