Para 2021, no aumentará deuda ni impuestos, afirma AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el paquete económico para 2021 no contemplará el aumento de la deuda contraída por la Federación, ni el alza a los impuestos federales; el 8 de septiembre enviará propuesta a San Lázaro.

Durante la conferencia matutina de este miércoles, anunció que el próximo 9 de septiembre el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera Gutiérrez, informará sobre las proyecciones de crecimiento económico, así como el presupuesto de egresos e ingresos para el próximo año.

“Les puedo adelantar algunas cosas, que no va a aumentar la deuda; les voy a adelantar algo: no van a aumentar los impuestos”, sostuvo.

De igual forma, López Obrador indicó que se dará a conocer el uso del presupuesto en las dependencias federales, luego de que la prensa le cuestionó sobre presuntas quejas de subejercicio de recursos en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), señalamiento que el presidente rechazó.

Anunció que el próximo 8 de septiembre se enviará la propuesta de presupuesto a la Cámara de Diputados, misma que lo aprobará eventualmente.

En este tenor, hizo un llamado al Instituto Nacional Electoral (INE) a “prepararse”, pues aseveró que la consulta ciudadana para decidir si se enjuicia a expresidentes es “muy probable”, por lo que pidió que la realización de ésta no se condicione a la falta de presupuesto.

Editado por David Celestino