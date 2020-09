Hallan huachitunel de gas LP frente a Central de Abastos de Puebla

Your browser does not support the video tag.

Elementos del Ejército, Seguridad Física de Pemex y Protección Civil resguardan un predio en la colonia Jorge Murad Macluf, frente a la Central de Abastos en Puebla capital, tras el hallazgo de un túnel de “huachigaseros”, por el cual se ordeñaba gas LP.

Primeros reportes indican que el “huachitunel” se encontraba dentro en un inmueble, el cual presumiblemente simulaba ser una bodega de tarimas y carrocerías, en tanto, trascendió que la excavación tendría una longitud de hasta 15 metros, por uno de ancho.

Habría sido mediante una denuncia anónima que las autoridades tomaron conocimiento de la actividad ilícita, lo que causó la movilización de los cuerpos de seguridad.

A la mañana de este miércoles el predio continúa en resguardo, mientras que el túnel fue ubicado sin que se reportará alguna detención de un presunto responsable.

Es de mencionar que, en diciembre del año pasado, fue encontrado a unas calles un “huachitunel”, a un costado del Cobaep ubicado en la misma colonia, luego de que los presuntos ladrones de combustible no pudieran controlar el escape de gas LP.

El incidente causó el desalojo del mencionado colegio, de al menos doce viviendas de la unidad habitacional Villa Frontera y la muerte de una persona al interior del túnel, presuntamente un “huachigasero”.

Editado por David Celestino