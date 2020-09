FGE conseguirá órdenes de aprehensión de 3 casos de feminicidios sin procesar

Your browser does not support the video tag.

El fiscal Gilberto Higuera Bernal aseguró que volverán a solicitar órdenes de aprehensión contra los presuntos responsables de tres feminicidios, pues hasta el momento no han logrado que un juez les conceda las órdenes, por lo que los casos no han sido procesados.

En entrevista tras la toma de protesta del nuevo comandante de la XXV Zona Militar, Higuera Bernal señaló que siempre que en algún caso de feminicidio se les niega alguna orden de aprehensión contra un posible involucrado, la vuelven a pedir hasta conseguirla.

Lo anterior tras ser cuestionado sobre qué acciones emprenderá la Fiscalía General del Estado (FGE) para que se puedan resolver dicho feminicidios.

Faltan pruebas para detenerlos

Y es que el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Héctor Sánchez Sánchez, informó que en el 100 por ciento de feminicidios en Puebla se ha logrado vincular a proceso a los presuntos responsables, a excepción de tres casos.

Explicó que se debe a que la Fiscalía no ha logrado obtener pruebas suficientes para que les concedan las órdenes de aprehensión, por lo que los jueces tuvieron que negarlas.

Sin embargo, Higuera Bernal sostuvo que tanto la FGE como el Tribunal “están haciendo su respectivo trabajo”.

Fiscalía de Género lleva caso de Yaz

Por otra parte, sobre el caso de la menor Yaz, hospitalizada en el IMSS de La Margarita por abuso físico y sexual, el fiscal descartó que las autoridades hayan sido omisas.

“Es un caso que en el que como en mucho, de muchos hospitales, dan noticia a la Fiscalía, a la Estatal o a la Federal, de sucesos que creen conveniente informar a la autoridad. En ese caso hubo, además de esta menor (Yaz), una menor (hermana de Yaz) que antes tuvo un ingreso a un hospital y de lo que se dio cuenta es que hubo una broncoaspiración, se realizó la necropsia en su momento”, indicó.

Higuera Bernal agregó que todos los datos recabados fueron entregados a la Fiscalía de Género, que se encarga de la investigación.