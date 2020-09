En un mes, contagios de Covid en Puebla suben 34% y recuperados, 40%

Your browser does not support the video tag.

En un mes, los contagios de Covid-19 en Puebla aumentaron 34 por ciento, las muertes 44 por ciento y los recuperados, 40 por ciento, indicaron datos de la Federación que este martes reportaron 27 mil 348 casos acumulados en el estado.

El registro arrojó que ya suman 3 mil 597 muertes (mil 104 más que el mes pasado) y 18 mil 83 (5 mil 124 más) personas dadas de alta por vencer el virus.

La epidemia activa, conformada por quienes presentaron síntomas en los últimos 14 días, es de mil 239 (942 menos), lo que representó un disminución de 39 por ciento respecto al 2 de agosto.

En tanto, la ocupación de camas generales para pacientes con Covid-19 es de 37 por ciento, por arriba del 35 por ciento de la media nacional, mientras que de las que tienen ventilador, para pacientes críticos con el virus, es igual del 37 por ciento, contra el 30 por ciento en el país.

En la conferencia vespertina, liderada por Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, se dio a conocer que, este miércoles, el país llegó a 610 mil casos confirmados y 65 mil 816 defunciones a causa del Covid-19.