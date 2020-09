“Difícil que Messi se quede en el Barcelona”, dice padre de Leo

Your browser does not support the video tag.

Jorge Messi, padre y agente del jugador argentino Lionel Messi, expresó que la permanencia del delantero en el FC Barcelona está “difícil”, luego de que se ventilaran sus deseos de dejar la escuadra azulgrana, aunque no especificó algún motivo.

El representante arribó este miércoles a España, presumiblemente para mediar el conflicto que mantiene el Barcelona con el jugador, pues hay una batalla entre el club y Messi en la cual se busca evitar que el argentino rescinda de su contrato.

En entrevista a medios, Jorge Messi se limitó a declarar que “No sé nada, lo veo difícil para quedarse”, antes de su reunión con el presidente del equipo, Josep María Bartomeu.

Respecto a las versiones que sugieren charlas entre el manager y el Manchester City, Jorge Messi negó haber sostenido pláticas con el club o con su actual director técnico, Pep Guardiola.

Fuente: Deportes Cuatro.