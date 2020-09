Didi manda a chofer por pasaje a aeropuerto y lo multan; exige apoyo

Your browser does not support the video tag.

A cinco meses de que su auto fue asegurado por la Guardia Nacional (GN), un conductor acusó que Didi no lo ha apoyado con el pago de 70 mil pesos de multa, pese a que la aplicación lo mandó a recoger un viaje al aeropuerto de Huejotzingo, donde está prohibido.

Frente a la sede de DIDI en Puebla, el chofer David Alejandro Techalotzi Calvario señaló que el 25 de marzo de este año, al medio día, la plataforma le solicitó recoger un pasaje en la central aérea, por lo que al acudir, miembros de la GN le confiscaron su unidad, un Gol sedán de color rojo, modelo 2018, por estar prohibido levantar pasaje en las inmediaciones.

Esto, aunque resaltó que en la bahía de pasajeros no existen señalamientos que lo indiquen, además de que la empresa de transporte no debió enviarle el viaje, pues si ellos “sabían que no está permitido tomar viajes en el aeropuerto, ¿Por qué nos mandan solicitudes?”

Recalcó que en consecuencia, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) federal determinó una multa de 43 mil 440 pesos, misma que se elevó, hasta agosto, a un monto de cerca de 70 mil pesos, por incluir el arrastre y el servicio de corralón, acumulado en estos meses.

El conductor comentó que tras el suceso, el área de soporte de Didi se comunicó con él, asegurándole que la firma asumiría el costo de la multa y los gastos señalados, además de darle una compensación económica por el tiempo que estuviera sin ingresos.

Usuario de Didi acusa falta de apoyo de la empresa. Usuario de Didi acusa que la aplicación no lo apoya con el pago de 43 mil pesos para liberar su vehículo del corralón, luego de que la aplicación lo mando a recoger un viaje al aeropuerto de Puebla, que es zona prohibida de abordaje para plataformas. Publicado por Ángulo7 Noticias en Miércoles, 2 de septiembre de 2020

No ha podido obtener ingresos

No obstante, mencionó que a la fecha la empresa no ha dado respuesta, pues argumenta que el caso se encuentra en el área de especializada de auditoría de Didi, que no ha dado avances, pese a que le aseguraron que el 1 de septiembre obtendría el apoyo.

Techalotzi Calvario resaltó que no ha podido obtener ingresos en la plataforma, por lo que ha recurrido a otras fuentes laborales, mientras, teme que el precio de corralón aumente, como le notificó el Servicio de Administración Tributaria (SAT) que sucedería.

- Anuncio -

Agregó que su situación no es exclusiva, pues en grupos de redes sociales abundan publicaciones de socios y conductores que acusan padecer el mismo problema con relación al aeropuerto.

Cabe recordar que el pasado 21 de julio, socios y conductores de aplicaciones como Didi en Puebla protestaron por el aumento del IVA del 7 por ciento por viaje, que ellos deben cubrir en lugar de las empresas.