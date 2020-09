De Liliana, Carlos y Vladimir

Your browser does not support the video tag.

Llegan noticias del Partido de la Revolución Democrática (PRD), que aunque usted no lo crea, todavía está vivo.

A.- Con su reciente nombramiento como Presidenta de la Mesa Directiva del X Consejo Nacional, la ex candidata a gobernadora Roxana Luna Porquillo, “amarró” su regreso a la Cámara de Diputados, desde donde tantos dolores de cabeza le dio a Rafael Moreno Valle. Se perfila para ocupar la plurinominal por la cuarta circunscripción.

B.- La diputada Liliana Luna Aguirre, será candidata a la presidencia municipal de Huauchinango de la coalición con Acción Nacional. O sea que el alcalde Gustavo Vargas Cabrera ya debe ir preparando la entrega. Bueno, dejemos que pase su segundo informe y que lo disfrute.

C.- Carlos Martínez Amador, recién designado presidente, aceptó el cargo a cambio de la diputación plurinominal, a donde llegará el 15 de septiembre del 2021, es decir, dentro de un año. Ya como legislador, deberá trabajar mucho para recuperar algo de lo muy poco de honorable que le queda al Congreso del Estado.

D.- Vladimir Luna Porquillo, secretario general del comité estatal llegará al Cabildo del Ayuntamiento de Puebla como regidor en la alianza con el PAN.

Punto.

He informado.

Noticias de Morena

Ninguno de los 7 diputados electos por mayoría relativa al Congreso del Estado por la ciudad capital, serán candidatos a re elegirse. Unos, no todos, serán integrados al Gobierno “morenista” de Puebla.

1.- Héctor Alonso Granados del distrito 19 y José Juan Espinosa Torres del distrito 20, fueron dados de baja del proyecto político de mi Góber Luis Miguel Barbosa. Ni re elección, ni al gabinete.

Pero el JJ les tiene una sorpresa: En una de esas “se cuela” como regidor en el Ayuntamiento de Puebla, como una cartera del Partido del Trabajo ¡Eh! ¿Qué tal? El propósito es no perder vigencia política.

2.- Para el distrito 19 el aspirante de Morena más avanzado y avispado es Andrés Cerón Salas, un comerciante convencido del proyecto de López Obrador. Es el único que trabaja, porque en los demás distritos parece que los morenistas ni van a participar.

3.- La diputada del distrito 9, Guadalupe Tlaque Cuazitl, será integrada al DIF con Leonor Vargas Gallegos, de quien es suplente.

4.- Emilio Maurer Espinosa del distrito 11, será director del Instituto Poblano del Deporte, en septiembre de 2021, en sustitución de Yadira Lira Navarro.

5.- Nora Merino Escamilla del distrito 10 y Mónica Lara Chávez del distrito 17, se van… al gabinete de Barbosa.

Se ve complicado que el gobernador quite a Mónica Díaz de Rivera Álvarez de la Secretaría de Igualdad Sustantiva para poner a Lara, pero algo le dará.

El reporte, al corte de hoy.

Punto.

Ni Obama

Una amiga, cuya familia tiene un establecimiento comercial en el centro histórico de Puebla desde antes que naciera Claudia Rivera, me escribió para decirme que: “.. El hermano de la presidenta municipal es el que va a hacer las obras de la 5 de mayo…”. Obviamente que esto es falso y de ser cierto sería imposible de probarlo. Pero la percepción social de que es un negocio para la alcaldesa de Puebla, ya no se la quita ni Obama.

El Verdugo

Lo que son las cosas. Gabriel Biestro Medinilla y José Juan Espinosa Torres tienen similitudes en su carrera política. Los dos son diputados; ambos han presidido un partido político en el Estado; José Juan, Convergencia (hoy Movimiento Ciudadano) y don Gabriel, MORENA. José ha sido alcalde (Cholula) y el otro quiero serlo (Puebla). El Verdugo dice: Dios los cría y la política los junta.

De Buena Fuente no es la mejor columna política, pero tiene a los mejores lectores.

