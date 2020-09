Combatir huachicol, entre prioridades de nuevo comandante militar

Your browser does not support the video tag.

Al indicar que el robo de combustible será una sus prioridades, el general Rodrigo Herrera Huízar rindió protesta como nuevo comandante de la 25 Zona Militar en Puebla, en sustitución de José Alfredo González Rodríguez, quien estuvo desde el 7 de diciembre de 2018.

El evento protocolario estuvo encabezado por el gobernador Miguel Barbosa Huerta, así como acudieron el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Héctor Sánchez Sánchez, y el fiscal General del Estado (FGE), Gilberto Higuera Bernal.

De acuerdo con su semblanza, entró a las fuerzas armadas desde 1975 y estudio en el Colegio Militar, además de que ha desempeñado cargos como jefe de la sección quinta de Planes Estratégicos en la Sedena y subjefe de Estado Mayor en la 27 zona militar y jefe del Estado Mayor en la 3, 7 y 21 zona militar.

El nuevo comandante proviene de la Ciudad de México donde se desempeñaba como encargado de la Dirección General de Personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena); su llegada se dio luego de que González Rodríguez fue reubicado en Veracruz para desempeñar las mismas funciones por parte de la Sedena, tras estar más de un año ocho meses en dicho cargo en Puebla.

Este es el segundo cambio en la 25 zona militar en los dos últimos años, ya que antes de González Rodríguez estuvo Raúl Gámez Segovia, quien fue movido con la llegada del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en diciembre de 2018.

En una breve entrevista, Herrera Huízar, manifestó que aún no recibe una radiografía de la situación en la que se encuentra el estado, aunque el combate al robo de combustible será una de las prioridades durante su estancia en la zona militar.

“Yo tengo que tomar las riendas ahora, aun no podemos decir como ésta la situación porque vengo llegando, pero en las entidades de seguridad es uno de los puntos a atacar el robo de combustible y que se ha estado haciendo ya el trabajo”, pronunció.