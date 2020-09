ASE proporciona a trabajadores bolsas desinfectantes contra Covid

Your browser does not support the video tag.

La Auditoría Superior del Estado (ASE) proporcionó a sus trabajadores bolsas desinfectantes, hechas a base de dióxido de cloro que, al entrar en contacto con el oxígeno, forma una capa protectora de hasta un metro sobre bacterias y virus, como el Covid-19.

De acuerdo con Lourdes Lezama, doctora del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los poderes del Estado de Puebla (Issstep), la bolsa también te protege de alguna alergia.

Además, la pueden usar mujeres embarazadas y niños.

El ente fiscalizador agregó que las bolsa se las proporcionaron a todo el personal que entra y labora en la institución, como protocolo de seguridad ante la pandemia.