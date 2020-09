Arrecian protestas en Texmelucan contra comisario de seguridad

Your browser does not support the video tag.

Ciudadanos, empresarios y transportistas continúan las manifestaciones en contra del ayuntamiento de San Martín Texmelucan, por presuntos actos de corrupción del comisario de Seguridad, Jorge Alberto Ramos Cruz, en supuesta complicidad con la alcaldesa.

Lo anterior debido a que la Comuna se niega a mantener diálogo alguno con los pobladores, pues apenas el pasado martes, tras una manifestación en el municipio, la presidenta municipal Norma Layón Aarun prometió recibir a los demandantes y al final los dejó plantados.

Empresarios de Texmelucan aseguraron que existen “actos de corrupción documentados” contra el Comisario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal y que la omisión de la alcaldesa “demuestra la falta de seriedad y pone al descubierto la complicidad con el encargado de la seguridad en el municipio texmeluquense”.

Presidentes auxiliares de Texmelucan e integrantes de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos, quienes acusan han sido víctimas de “abusos diarios” por parte de policías municipales en autopistas, se sumaron a las protestas, en busca de la destitución de Ramos Cruz.

Es de mencionar que el funcionario fue acusado de supuestamente extorsionar a la familia de un presunto criminal, al pedir dinero para liberarlo tras su detención; acusación que supuestamente está documentada en un audio publicado en medios

Pobladores han denunciado en múltiples ocasiones la situación de inseguridad en el municipio, y es de resaltar que durante la administración de Layón Aarun han sido separados de su cargo dos directores de Seguridad.

El primero, Luis Francisco Bustamante Flores, tras ser detenido por presuntamente estar involucrado en un secuestro y el segundo, Adiel Nuncamendi Cruz, quien renunció luego de una acusación de extorsión.

Editado por David Celestino