AMLO pide a secretarías “ajustarse el cinturón” por austeridad

Tras anunciarse la desaparición de dos subsecretarías federales, el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que es por austeridad republicana, para reducir gastos burocráticos y canalizar recursos a apoyos sociales.

Durante la conferencia matutina de este miércoles, el mandatario aseveró que las funciones de las ahora extintas Subsecretaría de Minería y de Gobernación serían asumidas por su dependencia superior correspondiente, por lo que afirmó que no desaparecerán las atenciones que brindan.

En este sentido, adelantó que “en todas las secretarías prácticamente se van a eliminar estos cargos, una subsecretaría, para gastar menos”, pues argumentó que ahora será el gobierno quien se “apriete el cinturón” y ya no la población.

“No desaparecen las funciones, o sea, va a seguirse atendiendo todo lo relacionado con la minería, pero lo va a hacer una de las dos subsecretarías de la Secretaría de Economía, que asume esa función. Entonces, lo va a llevar a cabo, y lo mismo en Gobernación”, declaró.

Señaló que antes era el pueblo quien “mantenía” al gobierno, el cual era “un aparato burocrático costosísimo y oneroso” que consumía todo el presupuesto, por lo que no le llegaba nada a la gente.

El presidente insistió que el servicio público ha ahorrado más de 500 mil millones de pesos al no permitir la corrupción y a la austeridad republicana, lo que permitió expandir el presupuesto destinado a apoyos sociales y el sector salud.

Impugnará veto de spot donde habla del papa

En otro tema, López Obrador adelantó que impugnará ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) el veto que impuso el Instituto Nacional Electoral (INE) al spot promocional donde el mandatario cita al papa Francisco.

Lo anterior luego de que el órgano electoral anunciara el pasado martes la prohibición del promocional, al referir que atenta contra el Estado laico.

El presidente respondió que “el papa Francisco es, además de líder religioso, jefe de Estado” y acusó que el comercial fue vetado “porque hablo de conservadores. No les gusta que yo llame a nuestros adversarios conservadores”.

También, hizo un llamado al INE para “que se vaya preparando” para realizar la consulta ciudadana donde se decidirá si se enjuicia a expresidentes, al confiar que su “es muy probable” y que es “voluntad” de la población.

Para ello, sugirió que el organismo debe economizar gastos, pues reprobó que la realización de dicha consulta esté condicionada a un tema de presupuesto.