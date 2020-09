Acusan falsificación de firmas para avalar cuenta pública de edil de Grajales

Your browser does not support the video tag.

Regidores de Grajales pidieron a la ASE revisar las cuentas públicas luego de que pudieron haber falsificado sus firmas; en tanto, el Congreso local ya aceptó la solicitud de revocación de mandato del edil José Alejandro Vera Palacios.

Así lo informó, en entrevista, el regidor de Gobernación de dicho municipio, Pablo Flores López, quien explicó que él y sus compañeros se percataron de que habían sido aprobadas las cuentas del alcalde de 2019, pero él, seis concejales más y la síndico nunca las firmaron.

Recordó que desde enero no ha sido avalada en sesión de Cabildo la manera en que se gastaron los recursos del ayuntamiento durante el año pasado, ya que nunca fueron transparentarlos, por lo que es raro que ahora se tenga aprobada sin que ellos hayan sido consultados.

Detalló que a más tardar tenía que haber sido avalada en abril de este año y para ello tuvo que haber pasado primero por la Comisión de Hacienda y después haberlo hecho en Cabildo, pero en lo que va del año no lo han hecho, por lo que no descartó que el responsable sea Vera Palacios.

“Somos el 80 por ciento de los integrantes, porque son siete regidores y la síndico municipal, de los 10 que lo conforman; tenemos seis meses que no hemos firmado un documento, pero resulta que sus cuentas públicas de cada mes están pasando, entonces eso es lo que se debe investigar”, pronunció.

“Se apersonan del ayuntamiento para cobrar”

El concejal indicó que hay otra denuncia presentada en la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción luego de que ciudadanos detectaron que hay personas que no trabajan en el ayuntamiento, pero les están cobrando por los supuestos servicios.

Detalló que algunos de estos cobros tienen que ver con permisos para comerciantes y otros para la instalación de ambulantes, pero lo hacen a un monto mayor que en otras ocasiones, y solo con el argumento de que van de parte del ayuntamiento y entregan un presunto recibo.

Dijo que en total son 40 las personas que “están en representación del pueblo” y a quienes están apoyando en este proceso legal, ya que “están hartos” de la situación en Rafael Lara Grajales, donde afirmaron que no hay gobierno.

Por otra parte, Flores López manifestó que luego de que el Congreso local no dio respuesta a la solicitud que presentaron para destituir a Vera Palacios, presentaron otra, pero ahora con el concepto de revocación de mandato, misma que ya fue recibida y se encuentra en análisis.

Comentó que fue el pasado 28 de agosto cuando acudieron a Oficialía de Partes del Legislativo en donde les sellaron el oficio, por lo que confían que ahora se proceda la petición que tiene, pues en lo que va del año el edil “ha estado asunte” y viene “arrastrando” irregulares en su administración desde 2019.