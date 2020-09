Van a prisión 2 hermanos señalados de doble homicidio en Puebla

Your browser does not support the video tag.

Derivado de actos de investigación relacionados con la privación de la vida de dos ciudadanos en 2018, la Fiscalía General del Estado (FGE) obtuvo vinculación a proceso con prisión preventiva en contra de Daniel N. de 30 años y Héctor N. de 36.

El 22 de noviembre del año referido, en el municipio de Yehualtepec, dos hombres fueron atacados con disparos de arma de fuego por los hoy imputados, ocasionándoles la muerte, al parecer por la disputa de territorio.

Al desarrollar diligencias en torno al caso, se estableció la identidad de los presuntos responsables, quienes fueron detenidos el 31 de julio de 2020 por elementos de la Agencia Estatal de Investigación en cumplimiento a las respectivas órdenes de aprehensión.

Con la presentación de datos probatorios, la Fiscalía de Puebla logró que el Juez de Control determinara establecer vinculación a proceso contra los hermanos Daniel N. y Héctor N. por el delito de homicidio calificado. Ambos continuarán en prisión preventiva oficiosa hasta el cierre de la investigación.