Tras ser el epicentro del Covid, Wuhan reabre al fin sus escuelas

Por primera vez en más de siete meses, la ciudad de Wuhan, que llegó a ser el epicentro en China de la pandemia de Covid-19, reabrió todas sus escuelas preescolares, primarias y colegios para el regreso de casi 1.4 millones de estudiantes.

Con cubrebocas, así como protocolos sanitarios que buscan evitar algún rebrote del virus, este martes los alumnos retomaron clases en los 2 mil 800 centros educativos de la ciudad, los cuales permanecían cerrados a causa del brote, que inició a finales de 2019.

Entre las medidas de prevención también se invitó a los estudiantes a evitar en la medida de lo posible los autobuses y trenes públicos, aunque varios medios documentaron aglomeraciones de durante las ceremonias cívicas de izamiento de bandera que realizan al inicio de clases.

La ciudad de Wuhan concentró el 80 por ciento de los más de 4 mil 600 casos de Covid-19 registrados en China y estuvo cerrada y confinada en una estricta cuarentena durante más de dos meses.

China llegó a ser el epicentro de la pandemia a inicios de 2020, hasta que el virus empezó a expandirse al mundo, contabilizando hasta hoy unos 25.3 millones de casos a nivel mundial.

Fuente: El Exprés