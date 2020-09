Tras 2 días de paro, Comuna da aumento salarial de 4.1% a “naranjitas”

Your browser does not support the video tag.

El director del Organismo Operador del Servicio de Limpia (OOSL), Salvador Martínez Rosales, acordó con el ayuntamiento de Puebla el aumento salarial del 4.1 por ciento para los trabajadores, tras dos días de paro y bloqueos en el bulevar Valsequillo.

En entrevista tras la negociación, el titular señaló que el aumento salarial fue “voluntad del ayuntamiento”, cuando hasta este martes, más de 200 trabajadoras presionaron con cierres para que se lograra.

“El día de hoy, después de varios meses de negociaciones, se ha llegado a un incremento salarial del 4.1 por ciento. Cabe mencionar que es voluntad propia del ayuntamiento, obviamente a través del Organismo, de darle dicho incremento a nuestra compañeras y compañeros”, comentó.

Esto, pues argumentó que las trabajadoras no habían sido consideradas anteriormente en el aumento que la Comuna había anunciado, debido a que el contrato colectivo determina que a inicios de año se debe hacer la revisión salarial, pero por falta de representación del sindicato “General Ignacio Zaragoza” por no haber toma de nota, no se pudo realizar.

Elevan 1% propuesta de “naranjitas”

Comentó que el OOSL propuso en un inicio un incremento del 3.1 por ciento, pero que la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco instruyó que sería del 4.1, “igualándolo” a las negociaciones que se hicieron con el sindicato “Benito Juárez”, que integra a personal de otras dependencias, a la vez que será retroactivo; al respecto, la edil indicó por la mañana que el aumento iniciará en octubre, lo cual no confirmó el director del OOSL.

Este martes, las trabajadoras de limpia continuaron con el paro laboral que inició durante la madrugada del lunes, con el cierre en ambos sentidos del bulevar Valsequillo, a la altura de la estación Bomberos de la línea 3 del Ruta, en la sede del OOSL.

Además del aumento salarial, las “naranjitas” también exigían más y mejor calidad de insumos de protección contra el Covid-19, pues acusaron que solo les entregaban un cubrebocas cada dos meses, mientras que los guantes de recolección eran de un material endeble.

De igual forma, las trabajadoras señalaron este martes, que había “intromisión” por parte de presuntos supervisores, quienes se estaban poniendo el uniforme anaranjado, por lo que temieron que trataran de infiltrarse y provocar conflictos entre ellas.