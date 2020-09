Remesas en México aumentan 7.2% durante julio: Banxico

Your browser does not support the video tag.

En México, el envío de remesas aumentó 7.2 por ciento durante julio, al sumar 3 mil 532 millones de dólares, en relación con el mismo periodo de 2019, este es el tercer mes consecutivo 2020 con incremento de divisas, así lo informó el Banco de México (Banxico).

En los primeros siete meses de 2020, las remesas captadas a nivel nacional suman 22 mil 822 millones de dólares.

En cifras acumuladas, las remesas nacionales aumentaron un 10 por ciento a tasa anual entre enero y julio.

Durante su segundo informe de labores, el presidente Andrés Manuel López Obrador estimó que las remesas lleguen a 40 mil millones de dólares al cierre del año, un nuevo récord.

El monto promedio de cada remesa fue de 337 dólares, cifra superior a los 323 dólares registrados en el lapso enero-julio del año pasado.