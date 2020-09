Quinta etapa de industria militar en Puebla, al 22.25%: Presidencia

Your browser does not support the video tag.

Antes del 30 de junio de este año, finalizó la cuarta etapa de la industria militar de la Sedena en “La Célula”, Oriental, por lo que la quinta parte va al 22.25 por ciento, que incluye el equipamiento de un batallón de servicios especiales de policía auxiliar y una unidad habitacional de 82 viviendas.

Así lo indicó el Segundo Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que destacó las labores del 1 de septiembre de 2019 al 30 de junio de este año, resaltando que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) concluyó la cuarta parte del proyecto “Transformación y Modernización de la Industria Militar”, en Puebla.

Esta obra comprende trabajos de obra civil, equipamiento, traslado y adquisición de maquinaria para las fábricas de armas, cartuchos, granadas de 40 milímetros, proyectiles y morteros; la organización y carga de proyectiles; y el establecimiento de una planta ensambladora de vehículos militares, un taller de mantenimiento de armamento, una dirección de aseguramiento de calidad, un comedor para 800 comensales y una unidad habitacional militar con 304 departamento, recalcó el documento.

Reiteró que la quinta etapa del proyecto tiene un avance de 22.25 por ciento, que contempla trabajos de obra civil y equipamiento de un batallón de servicios especiales de la policía militar, una unidad habitacional militar de 82 viviendas, un alojamiento femenino con capacidad de 360 personas, un depósito de vestuario y equipo, vialidades de acceso y puente peatonal al centro educativo y cuatro almacenes generales.

Es necesario precisar que la edificación de la Industria Militar, en el expuerto seco conocido como La Célula, para la construcción de armamento militar, inició el 12 de septiembre de 2017, con una inversión de mil millones de pesos.

La primera piedra fue colocada por el ahora exgobernador Antonio Gali Fayad y el exsecretario de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos Zepeda, en donde anunciaron un costo total de 9 mil millones de pesos a mediano plazo.

El 9 de enero de 2020, el comandante de la 25 zona militar, José Alfredo González Rodríguez, refirió que se contempla una sexta etapa.