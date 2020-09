Puebla rebasa los 27 mil contagios de Covid; 171 en un día: SS federal

Your browser does not support the video tag.

Este martes, Puebla registró un ligero aumento en los casos diarios de Covid-19 con 171 nuevos, contra los 108 del lunes, al igual que las muertes con 57, a comparación de las 24 del día anterior, indicó la Federación.

De acuerdo con el reporte vespertino de la Secretaría de Salud (SS) federal, el estado llegó a los 27 mil 70 contagios y 3 mil 575 decesos a causa del virus.

Las personas activas, es decir con síntomas en los últimos 14 días, sumaron mil 278, es decir 119 más que el lunes.

A nivel nacional, hubo 606 mil 36 confirmados y 65 mil 241 defunciones.

Cabe mencionar que por la mañana, el gobierno del estado registró 94 casos, cifra que representó una baja respecto a los que hubo en el fin de semana que se superaron más de 100 por día; con este número el estado llegó a un acumulado en lo que va de la pandemia de 29 mil 427.