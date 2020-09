¿Por qué el 1 de septiembre es el Día Mundial de la Dactiloscopia?

Your browser does not support the video tag.

El 1 de septiembre es el Día Mundial de la Dactiloscopia, para recordar a Juan Vucetich un astro-húngaro radicado en Argentina y quien en 1891 descubrió la utilidad de las huellas digitales en pruebas para casos criminales.

Este 1 de septiembre es reconocido porque en esa fecha se elaboraron las primeras fichas de dicho procedimiento en el mundo, lo que puede sorprender es que a pesar de que en las películas y en la televisión veamos cómo los investigadores norteamericanos resuelvan los más oscuros crímenes, no fueron ellos los que desarrollaron esta técnica que ya tiene encima más de un siglo.

La dactiloscopía moderna fue desarrollada en Argentina por Juan Vucetich en 1891, este ciudadano nacionalizado argentino, se hizo miembro de la policía de este país y desde allí logró perfeccionar la identificación dactilar, considerándose al país austral como la cuna de la dactiloscopía.

La dactiloscopia es un sistema de identificación y análisis que, mediante la comparación de signos o rastros biológicos en las huellas dactilares, permite la identificación de los individuos, método comúnmente utilizado en todas partes del mundo para resolver investigaciones criminales.

Actualmente, se ven en series o películas como “Seven” o “CSI” realizar estos procesos para encontrar al responsable del crimen pero antes del descubrimiento de Juan Vucetich, era más complicado llegar hasta el verdadero responsable, de ahí la relevancia del día que busca hacer honor a su inventor, así como conmemorar la dactiloscopia como herramienta fundamental.

Editado por: Brenda Segura

Fuentes: UDG/Colombia