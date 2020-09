Lleva tu auto FCA RAM a revisión por posibles fallas, llama Profeco

Your browser does not support the video tag.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) llamó a los usuarios de vehículos RAM Promaster, modelos 2015-2018 de la empresa FCA, a llevarlos a revisión por un posible defecto de fábrica que presentarían unas 2 mil 241 unidades de dicho modelo.

En un comunicado, la dependencia indicó que estos automóviles pueden presentar una falla en el motor del ventilador de enfriamiento, que puede causar el sobrecalentamiento del motor, mientras que la falla puede encender la luz de “Verificar el motor” o “falla de temperatura”.

FCA de México, indicó a la Profeco que para solucionar este defecto es necesario reemplazar maquinaria del ventilador, lo cual será gratuito y es un procedimiento que lleva unas dos horas.

Los interesados pueden comunicarse con la automotriz vía telefónica ante el Centro de Atención a clientes de FCA a los números 55-50-81-7568 o 800-5051-300; al igual que a través del correo electrónico atencionalcliente@fcagroup.com.

La avería puede estar presente en unos 2 mil 241 vehículos, comercializados en México, en tanto, la campaña de chequeo inició el 7 de julio de 2020 y tendrá una vigencia de 10 años, sin costo por la inspección.

Editado por David Celestino