Karina Pérez va por revertir acuerdo limítrofe con Puebla; Congreso lo checará

Karina Pérez Popoca, alcaldesa de San Andrés Cholula, insistirá al Congreso local revisar el acuerdo de límites territoriales con Puebla capital, porque su municipio perdió ingresos; el diputado Gabriel Biestro Medinilla se mostró a favor de analizar el tema.

Durante entrevista el lunes pasado, Pérez Popoca sostuvo que tras realizar estudios, se verificó que son 6.5 kilómetros los que durante el gobierno panista de San Andrés Cholula, encabezado por Miguel Ángel Huepa Pérez, entregó a Puebla capital en 2013.

La alcaldesa morenista aseguró que aunque ese territorio “pertenece” a Puebla capital, es legalmente del ayuntamiento que encabeza.

Ante la pregunta si su municipio ha salido afectado, Pérez Popoca sostuvo que sí, pues han perdido ingresos que deberían de recibir por el cobro de impuestos, como en la zona comercial de Angelópolis.

Cholula, afectada con acuerdo limítrofe

“Sí, en este perjuicio que tú le llamas, uno más importante que hace rato decía es que al dejar de recaudar tú estás dejando de generar este desarrollo social. La zona de más alta plusvalía, llamándose en un tema comercial, lo tiene toda la zona que es la plaza comercial de Angelópolis, todos esos negocios que se vieron segregados, grandes, pequeños”, comentó.

Además, dijo que los dos gobiernos municipales panistas anteriores, el de Huepa Pérez y Leoncio Paisano Arias, no hicieron nada por evitar que perder ese territorio de la zona de Angelópolis, ni por recuperarlo.

Por lo anterior, anunció que solicitará al Congreso local que se analice de nueva cuenta el acuerdo de límites territoriales entre Puebla y San Andrés Cholula, aunque señaló que es necesario que su administración encuentre el mecanismo jurídico para recuperar el territorio en disputa.

“Sí hay una afectación a las arcas del gobierno municipal de San Andrés Cholula, que vuelvo a repetirlo, en este sentido, nosotros expondremos todo esto desde un marco jurídico que permita hacer valida y viable la devolución de los límites y regresar a los límites originales que pertenecen a San Andrés Cholula”, indicó Pérez Popoca.

Gobiernos panistas no se opusieron

Y es que recordó que las administraciones panistas anteriores dejaron pasar los plazos legales para emprender acciones en contra del acuerdo de límites territoriales al que se llegó en 2013 en el Congreso local.

“Nosotros lo que queremos recuperar no es para buscar problemas ni nada, sino que se regrese a San Andrés Cholula esa importante área económica”, afirmó la alcaldesa.

En entrevista por separado, Biestro Medinilla puntualizó que el Congreso local puede analizar el tema, y recordó que es un asunto que ha estado pendiente de discutir, pues lo han enlistado en el orden del día del Pleno.

Sin embargo, argumentó que debido a que no han podido avanzar de los primeros puntos aún no se toca el acuerdo de límites territoriales entre Puebla y San Andrés Cholula.

Cabe mencionar que el 27 de agosto, Pérez Popoca aseveró en sesión extraordinaria del Cabildo que presentará una propuesta jurídica que llevará ante el Congreso del estado para gestionar la recuperación de los límites territoriales.