Karina Pérez devela Bando Solemne para fiestas patrias de 2020

La alcaldesa de San Andrés Cholula, Karina Pérez Popoca, encabezó una ceremonia de honores a la bandera y la develación del Bando Solemne con motivo del inicio de los festejos del mes patrio y la conmemoración de los 210 años del inicio de la Independencia.

En el evento, reconoció la labor del personal municipal que ha estado en la primera línea de batalla durante la contingencia por el Covid-19, cómo son los médicos, enfermeros, bomberos y paramédicos.

En este sentido, refirió que “hoy estamos conmemorando a otro tipo de héroes, que se han abierto paso en esta contingencia sanitaria y que están todos los días, las 24 horas atendiendo en los hospitales”.

Durante su recorrido en los cinco puntos de la cabecera municipal, recordó que San Andrés Cholula suspendió los eventos masivos del 1 de agosto al 31 de diciembre, con el fin de prevenir contagios.

No obstante, anunció que las celebraciones patrias se llevarán a cabo de manera digital a través de la página oficial de Facebook @SnAndresOficial.

Editado por David Celestino