Incomunicados, en San Felipe Tepatlán por caída de puentes; urgen apoyo

Pobladores de la cabecera municipal de San Felipe Tepatlán y la localidad La Guadalupana llevan 23 días incomunicados, luego de que las lluvias destruyeron dos puentes de acceso vial y vehicular a las comunidades, por lo que pidieron apoyo del gobierno estatal para reconstruir los caminos.

El Consejo Regional Totonaco de la cuenca del río Ajalpan emitió un llamado urgente a las autoridades, pues afirmó que de los puentes dependía la entrada de transporte público, que los habitantes salieran a trabajar, así como la compra de provisiones.

El pasado 8 de agosto, la fuerza de las lluvias terminó por derribar el puente que conectaba a la cabecera municipal de San Felipe Tepatlán con la localidad de Altica, al igual que el que comunica a La Guadalupana con Altica, refirió la organización en un comunicado.

Tras el incidente, pobladores se organizaron para iniciar la rehabilitación de los caminos y calles afectadas, pues señalaron que laboran sin apoyo de ninguna autoridad ni servidores públicos ya que la presidencia municipal pone excusas para prestar apoyo.

Inclusive, algunas personas han enfermado debido a que los trabajos de saneamiento y desagüe se han tenido que hacer bajo la lluvia, por lo que la comunidad teme esta situación en pleno apogeo de la pandemia de Covid-19.

Por lo anterior, el colectivo dirigió su demanda al gobernador Miguel Barbosa Huerta, así como al secretario de Gobernación (Segob), David Méndez Márquez, y urgió a atender el conflicto, pues las lluvias continúan deslavando el terreno e imposibilitan el tránsito en las comunidades.

URGENTE llamado a @MBarbosaMX @DavidMendezPue @Segob_Puebla a fin de que se pueda dar inmediata respuesta a la grave situación de aislamiento en que se mantienen nuestros hermanos y hermanas de la cabecera municipal de San Felipe Tepatlán pic.twitter.com/1TooUPrsC4 — Consejo Tiyat Tlali (@TiyatTlali) September 1, 2020

Editado por David Celestino