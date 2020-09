Hacer de septiembre un mes de concordia para combatir Covid: Barbosa

Your browser does not support the video tag.

El gobernador Miguel Barbosa Huerta, acompañado del presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso, Gabriel Biestro Medinilla, encabezó la lectura del bando solemne con motivo de las fiestas patrias de septiembre.

Lo anterior durante la ceremonia en el zócalo de la ciudad, donde el mandatario dirigió un mensaje a los poblanos, a quienes llamó a hacer de septiembre “un mes de concordia, de entendimientos y de consolidación de los principios y de convicciones”, fin de que Puebla continúe avanzando en medio de la pandemia por el COVID-19.

Recalcó que los eventos cívicos que habrán de celebrarse este mes deben realizarse siguiendo estrictamente los protocolos sanitarios, pues la entidad debe seguir avanzando en medio de la pandemia de Covid-19.

En el evento estuvo presente también la legisladora Nora Merino Escamilla, en representación de sus compañeros del Poder Legislativo local y también el fiscal General del Estado (FGE), Gilberto Higuera Bernal, como titular del Poder Judicial.

En el Palacio Municipal, el Congreso del estado, el Tribunal Superior de Justicia y Casa Aguayo, asimismo, se colocó el bando solemne.

Se informó que el próximo 13 de septiembre se llevará a cabo la ceremonia cívica militar del 173 aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec, en el monumento alusivo, mientras que a noche del 15 de septiembre se realizará el grito de Independencia en el balcón principal del Salón de Cabildos.

Lo anterior en el marco de la ceremonia protocolaria del 210 aniversario del inicio de la Independencia de México, cumpliendo en todos los casos con las medidas preventivas y aforo reducido para evitar contagios de Covid-19.