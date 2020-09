Entrega Secretaría de Trabajo equipamiento a cooperativa de Zacatlán

Your browser does not support the video tag.

Con el objetivo de acelerar el fortalecimiento de las actividades productivas en Zacatlán, la Secretaría de Trabajo (ST), a través de la Dirección General de Empleo y Participación, entregó equipamiento a la sociedad cooperativa Lazos de Nuestra Sierra.

El director de Empleo y Participación, Ever González de la Cruz, hizo la entrega de la maquinaria que forma parte del “Programa Formemos Cooperativas”.

Señaló que esta acción permitirá mantener e incrementar los trabajos dignos, autogestivos y sostenibles.

El apoyo beneficiará a las familias de los 10 socios y a los productores que en conjunto impulsan la producción y comercialización de café, así como sus derivados.