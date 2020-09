En 6 meses, SSP detiene a 2 mil sujetos y desarticula 111 bandas en Puebla

Your browser does not support the video tag.

Derivado de la estrategia de seguridad instruida por el gobernador Miguel Barbosa Huerta, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) desarticuló 111 bandas delictivas y la detención de 2 mil 7 personas entre el 1 de marzo y el 31 de agosto de este año.

Lo anterior, permitió disminuir la incidencia delictiva en más del 25 por ciento, de acuerdo a datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Es preciso destacar que 772 de las 2 mil 7 personas presuntamente relacionadas con actividades delictivas, guardaban una importante posición en alguna de las 111 células criminales debilitadas.

Durante dicho periodo de seis meses y tras el arribo de Raciel López Salazar a la titularidad de la dependencia, fueron debilitadas bandas como las de “El Grillo”, “La Patrona”, “El Croquis”, “Los Sinaloas”, “El Chupón”, “Las Bigotonas” y “El Loco Téllez”, entre otras, mismas que perdieron fuerza o quedaron desarticuladas en su totalidad.

Asimismo, la dependencia aseguró 65 kilogramos y 26 mil 768 dosis de droga, entre ellas marihuana, cristal, cocaína, heroína, LSD y piedra.

También, por el trabajo de la Policía Estatal fueron aseguradas 198 armas de fuego y 2 mil 127 cartuchos útiles, así como 7 millones 117 mil 874 pesos en efectivo. Además, fueron recuperados 697 vehículos con reporte de robo.

El compromiso sigue vigente, por lo que, a diario, la dependencia trabaja para devolver la tranquilidad a las familias poblanas.