El caso de Pasta de Conchos y segundo informe de AMLO

Your browser does not support the video tag.

¿Cómo vamos? // Día de Informe

Carlos Fernández Vega en su columna México SA, publicada en La Jornada, indica que día de informe de gobierno, el número dos de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. Más allá de algunos elementos políticos, que sin duda abordará, el mensaje se centrará en los elementos que han cimbrado a México, como a todo el mundo, y que no estaban considerados en el plan original: el sanitario y el económico.

Tras la victoria de julio de 2018, López Obrador tenía muy bien estructurado su plan de gobierno a desarrollar en seis años. Sin embargo, ni los más plantados supusieron la brutal llegada de la pandemia y la espectacular caída económica que provocó, todo ello aderezado con el desplome de los precios petroleros. Ningún país previó esta situación y mucho menos contaba con las herramientas para hacerle frente, en el entendido de que la varita mágica para resolver los problemas sólo forma parte de los cuentos de hadas.

Desde el inicio mismo de su mandato los sectores privilegiados por el neoliberalismo pusieron el grito en el cielo: nada les gusta y de todo se quejan, sin aportar mayor cosa. Como bien lo señala el Presidente, arriba están molestísimos, los corruptos. Sí, arriba cundió, eran traficantes de influencias, políticos corruptos, periodistas y escritores alcahuetes, aplaudidores, que recibían también dinero, bastante dinero del gobierno, pero abajo ¿qué le daban al pueblo?, nada, si acaso despensas y eso cuando había elecciones, frijol con gorgojo. Entonces, qué va a estar la gente ahora defendiendo, como los intelectuales orgánicos, que regrese el nuevo régimen, ni modo que la gente va a estar a favor de sus verdugos, si el pueblo no es masoquista.

Aquí la columna completa

No pasó PRI-Sauri en primer intento

Julio Hernández López en su columna Astillero, publicada en La Jornada de San Luis, indica que ciento treinta y siete diputados de Morena cerraron el paso, en primer intento, a la priista Dulce María Sauri Riancho para que presidiera la mesa directiva de la cámara de diputados. Sufragaron en contra de la exgobernadora de Yucatán 73 miembros de Morena y 64 se abstuvieron, con lo cual no se consiguió la mayoría calificada, que consiste en dos terceras partes de votos de los legisladores presentes en la sesión.

Véase que el propio jefe político de la bancada morenista, Mario Delgado, fijó su abstención cuando Sauri estaba a seis votos de alcanzar la cifra requerida para asumirse en el nuevo cargo. Según la nota de Roberto Garduño y Enrique Méndez (https://bit.ly/3bdpsfH) había 296 votos a favor de la priista, necesitando 302, cuando el comportamiento de los morenistas giró y en los hechos se sumó a los 39 diputados del Partido del Trabajo.

Las consecuencias inmediatas de este resultado son cuando menos las siguientes: 1) La panista Laura Rojas seguirá cinco días como presidenta de la mesa directiva y en ese carácter procesará hoy lo relacionado con el segundo informe presidencial de AMLO. 2) Los partidos deberán entrar a otra ronda de negociaciones, en las cuales pueden sostener sus candidaturas actuales (Sauri por el PRI, Gerardo Fernández Noroña por el PT) o cambiarlas. 3) El presidente López Obrador no rompe relaciones con el PRI, pues en la conferencia mañanera de prensa del lunes defendió el respeto a acuerdos que beneficiarían a este partido. Y, 4) Fernández Noroña mantiene viva su aspiración de presidir la citada mesa directiva y, aún cuando en los acuerdos venideros no se diera viabilidad a su candidatura, ganó presencia y fuerza que podrá encauzar hacia 2024.

Aquí la columna completa

La columna Frentes Políticos, publicada en Excélsior, indica que 1. Avances sustanciales. Al II Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador acudirán un máximo de 70 invitados, entre ellos representantes de los tres Poderes de la Unión, empresarios, medios de comunicación, así como algunos gobernadores. El mensaje estará envuelto en las más rígidas medidas sanitarias impuestas por la pandemia y en un formato que no exceda los tiempos. El primer tema a tratar será el combate a la corrupción, donde los golpes han sido certeros. López Obrador dijo que se han registrado avances, aunque el bandidaje oficial sigue. “Les adelanto… el primer párrafo del informe de mañana es sobre la corrupción, ya con eso le contesto; desde luego, no hay corrupción arriba, se los puedo garantizar”. Si alguien tiene otros datos, que hable ahora o calle para siempre.

- Anuncio -

2. Atentos. El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su deseo de que los familiares de los 65 mineros fallecidos en la explosión de Pasta de Conchos, en el 2006, lleguen a un acuerdo para rescatar los restos de las víctimas y se pueda hacer justicia. Tras un encuentro privado con los deudos, el Presidente escribió en sus redes sociales que ratificó su compromiso de devolver a las familias los restos de sus seres queridos. “El propósito es cumplir el compromiso del rescate de los cuerpos y analizar otras opciones de hacer justicia. Ellos decidirán, ojalá sea por consenso”. Habrá una indemnización y se levantará un memorial. Otros gobiernos los ignoraron; éste, no.

3. Civilizados. Sin protesta alguna y con el retorno de la cordialidad política, Eduardo Ramírez Aguilar se convirtió en presidente del Senado, con el respaldo de 101 senadores de 113 que emitieron su voto. Y como una muestra de calidad política —mientras el año pasado Martí Batres decidió retirarse molesto y berrinchudo antes de la ceremonia de sucesión—, ayer, Mónica Fernández Balboa esperó a Eduardo Ramírez para darle el que fue durante años el fraternal abrazo entre sucesores y brindarle la silla del máximo poder en el Senado. Ramírez Aguilar refrendó su compromiso de alcanzar acuerdos. Agradeció y reconoció a Ricardo Monreal, a quien llamó “hombre de Estado”, y reconoció a todos los coordinadores parlamentarios. Martí Batres pasó sin pena ni gloria, pero no lo supera. Viene lo mejor.

Aquí la columna completa