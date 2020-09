CDH pide reinstalar agua en casa de Tochimulco por corte ilegal

Your browser does not support the video tag.

En junio de 2019, el Comité de Agua Potable de Santiago Tochimizolco, en Tochimilco, cortó el servicio de agua a dos habitantes luego de que uno de ellos renunció a la Policía Auxiliar y pese a que estaban al corriente; la CDH emitió una recomendación a la Comuna.

Lo anterior, de acuerdo con el documento publicado en la página oficial de la Comisión de Derechos Humanos (CDH), a cargo de José Félix Cerezo Vélez, en el que se precisó que las autoridades municipales están obligadas a garantizar el suministro del vital líquido a sus pobladores.

En el expediente, asentado con el número 3754/2019 y su acumulado 3788/ 2019, se indicó que la decisión de suspender el servicio se tomó en asamblea ciudadana del comité que administra el vital líquido, bajo el argumento de que los afectados no quisieron realizar trabajos a favor de la comunidad y tras haber renunciado, uno de ellos, a la Policía Auxiliar.

Lo anterior, pese a que el exuniformado padece diabetes mellitus, por lo que pertenece a un grupo vulnerable, al igual que otro poblador que tiene 64 años, es decir que es adulto mayor.

Además, se prohibió a familiares, vecinos o amigos proporcionarles agua potable, ya que de hacerlo serían acreedores al corte del servicio, motivo por lo que en un principio se buscó una propuesta de conciliación, misma que no fue aceptada por las autoridades subalternas.

Ante esto, el organismo autónomo sostuvo que ninguna medida que se tome regida bajo usos y costumbres deberá ser en agravio de los derechos humanos de las personas, y que, si bien el agua potable en dicha comunidad se encuentra administrado por el comité, este debe ser regulado por el municipio.

Ayuntamiento debe reinstalar servicio

Por lo anterior, la CDH acreditó que hubo violaciones a los derechos humanos de seguridad jurídica y al agua, por lo que emitió la recomendación 12/2020, en la que le pidió al ayuntamiento de Tochimilco, a cargo de Aurelio Francisco Tapia Dávila, que se reinstale a la brevedad el vital líquido en la casa de los afectados.

También, que se diseñe un mecanismo para el agua potable sea brindado como un servicio municipal, tal y como lo establece el artículo 15 constitucional, se sustituya al Comité de Agua Potable de Santiago Tochimizolco, y se inicie un procedimiento contra los servidores públicos involucrados a través de la Contraloría.

De igual forma, debe instruirse al personal del ayuntamiento para que actúen conforme al orden jurídico mexicano y se brinde capacitación relativa al respeto y protección de los derechos humanos, a fin de que se eviten actos similares en un futuro.