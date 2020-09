Ayuntamiento ilumina las fiestas patrias con mil 700 adornos

Your browser does not support the video tag.

Con motivo del mes patrio, el ayuntamiento de Puebla colocó mil 700 adornos luminosos equivalente a 319 mil 199 focos led en las calles 5 de Mayo, Juan de Palafox y Mendoza, 16 de Septiembre, 2 Norte, avenida Reforma, bulevar 5 de Mayo y Calzada Zaragoza.

“El destino de nuestro país está cimentado en grandes luchas de la nación soberana e independiente. Este mes de septiembre festejaremos el amor de quienes han dado todo”, afirmó la presidenta municipal Claudia Rivera Vivanco.

La alcaldesa enfatizó que este 2020, año de la madre de la Patria, Leona Vicario, se tiene que reconocer en la memoria colectiva el liderazgo y talento de las mujeres que a lo largo de la historia nacional han quedado en el anonimato.

Por este motivo, resaltó la deuda pendiente que se tiene con las niñas y mujeres poblanas, ya que fueron fundamentales para lograr la transformación en 1810.

De igual forma, lugares históricos como el zócalo, el Palacio Municipal, Casa Aguayo, el Arco del triunfo, Puente de Ovando, el Monumento a Ignacio Zaragoza, el Hotel Royalty, los Portales de la calle 2 Sur y el callejón de las fuentes, estarán iluminados.