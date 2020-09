Avanza proyecto de planta de café en Tlaola: Antorcha

Your browser does not support the video tag.

Fidencio Vargas Tolentino, líder antorchista en Tlaola, afirmó que el proyecto de plantas de café que emprendieron hace aproximadamente tres meses está avanzando y ya empiezan a notar los resultados.

Hace meses, se documentó cómo inició el proyecto, mismo que emprendieron los plenistas de la cabecera municipal y que en total beneficiaría a cerca de 80 habitantes.

Vargas Tolentino expresó: “en su momento, dimos a conocer el inicio de nuestro proyecto, mismo que emprendimos su servidor y 10 plenistas de Antorcha de aquí de la cabecera municipal, organizados en colectivo para aminorar los gastos de producción”.

Agregó que si los resultados eran favorables, tratarán de replicar el mismo proyecto con los demás integrantes del municipio debido a que gran parte de la población de dicha región se dedica a la cafeticultura.

Cabe señalar que el proyecto constó en sembrar 25 mil plantas de café, mismas que ya están siendo trasplantadas de las pesetas a la bolsa y en unos meses más, verán el fruto final al plantarlas en el suelo directamente y después de unos meses ver su primera cosecha de café.