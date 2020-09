Acciones contra violencia de género en Puebla, señala 2º informe de AMLO

Your browser does not support the video tag.

Hasta junio de 2020, el gobierno federal otorgó a Puebla y siete estados más subsidios por 124 mil 201 millones de pesos para Centros de Justicia para mujeres, además se llevó a cabo un seminario de investigación policial de violencia feminicida en el que participaron uniformados poblanos.

Así se indicó en el Segundo Informe de Gobierno de Andrés Manuel López Obrador que presentó este 1 de septiembre de 2020.

En el contexto de la violencia de género, el informe de López Obrador añadió que durante 2019, se declararon Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en tres entidades federativas: estado de México y Puebla por violencia feminicida; y Guerrero por agravio comparado.

En ese documento se señaló que en el marco de la Operación Nacional Ciberguardián, se remitieron 50 denuncias a las Fiscalías Especializadas en Delitos Sexuales y trata de personas en 18 entidades federativas, Puebla fue de ellas.

También se indicó que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) como parte del proyecto “Transformación y Modernización de la Industria Militar”, concluyó la cuarta etapa de la construcción de las nuevas instalaciones en el Predio “La Célula”, ubicado en el municipio de Oriental, en el estado de Puebla.

Consulta por gasoducto

Respecto al Proyecto Integral Morelos, se señaló que de marzo a octubre de 2019, se desarrolló la consulta del este en el estado de Puebla, como seguimiento al cumplimento a la ejecutoria de un juicio de amparo promovido con relación al gasoducto que contempla la realización de una consulta en el municipio de Atlixco, en las comunidades de San José el Recreo, San Jerónimo Caleras, San Isidro Huilotepec y Santa Lucía Cosamaloapan.

Se realizaron diagnósticos estatales de la situación de personas defensoras de derechos humanos y periodistas en los estados de Puebla, Veracruz y Guanajuato. Asimismo, se emitieron cédulas estatales con información de contexto del territorio nacional respecto a los grupos en situación de riesgo.

Acciones para limpiar cuerpos de agua

El informe indicó que esta administración ha dado prioridad a las acciones para evitar la contaminación de los cuerpos de agua y la sobreexplotación de los acuíferos.

Por ello, se realizaron mil 769 visitas de inspección y se iniciaron 703 procedimientos administrativos por incumplimiento a la Ley de Aguas Nacionales, y destacó la suspensión de 36 actividades que generaban descargas a ríos.

- Anuncio -

En atención a cuerpos de agua contaminados, se elaboraron 25 dictámenes técnicos que permitirán mejorar las condiciones de descargas en los estados de Puebla con dos dictámenes, Baja California, Baja California Sur, México, Guanajuato, Sonora, Tlaxcala y Veracruz.

Cabe mencionar que en lo que va de 2020, Puebla ha figurado en los primeros lugares de feminicidios a nivel nacional, acumula 38 hasta julio.