A finales de año, Comuna decidirá si administrarán servicio de bicis

A finales de año la Comuna decidirá si administrarán completamente el servicio de bicicletas, o si lo cederán a alguna empresa, como anteriormente se hizo; además, la central de despliegue policial en mercados quedaría construida el mismo periodo.

En entrevista, el secretario de Movilidad municipal, Eduardo Covián Carrizales, señaló que tienen la custodia de 53 espacios donde estaban las cicloestaciones, por lo que están analizando si la dependencia se encargará de administrar el servicio, o si se dará a alguna empresa, como sucedió anteriormente.

También, se contempla que pueda ser una administración “mixta”, para lo cual, revisarán que modelo se adapta más a las necesidades de los usuarios y al presupuesto de la administración.

Por ello, comentó que a finales de año tendrán una resolución, mientras que dicho tiempo se debe a que no “queremos tomar decisiones precipitadas”.

Fue a finales de julio cuando Cycloshare comenzó a retirar sus estructuras tras haber renunciado a la concesión otorgada en 2015, misma que el Cabildo aceptó y determinó que la Secretaría de Movilidad podría disponer de los espacios como mejor convenga.

Para finales de año, nueva central policial

En otro tema, la titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Lourdes Rosales Martínez, comentó que a finales de este año concluiría la construcción de la nueva central de despliegue policial, para la zona de mercado Hidalgo, 2 de Octubre y CAPU.

“Es Secretaría de Infraestructura como tal la responsable del proyecto, pero se tiene calculado que terminemos a finales de año, o sea que ya próximamente se inicie la construcción”, comentó.

Además, señaló que se contempla la creación de otros dos espacios ya que el objetivo es que haya una sede en cada una de las tres regiones, creadas a partir de la estrategia de vectores.

Agrego que dicha central abarcará cuatro zonas y estará conformada por elementos de la zona 1, 2 y 3, además de una área de atención ciudadana, peritos y armería, “para tener mayor acceso” a los poblanos.

El pasado 27 de julio, el Cabildo de Puebla capital aprobó iniciar la expropiación del predio “El Roble”, ubicado junto al mercado Hidalgo, para construir en él la nueva instalación que permitirá desplegarse rápidamente ante operativos en los alrededores.

Personal retomaría labores al 50%

Por otra parte, el titular de la Secretaría de Administración, Leobardo Rodríguez Juárez, subrayó la posibilidad de que las dependencias del ayuntamiento retomen sus labores presenciales en un 50 por ciento, pues pese al Covid-19, “la vida está volviendo a las calles”.

“Es altamente probable que a partir del 15 de septiembre nuestras áreas operen ya 50 por ciento de forma general, y las que son indispensables sigan operando al 100 por ciento, y así gradualmente, hasta que completemos el retorno seguro“, comentó.

Precisó que tanto la Secretaria de Desarrollo Urbano como la dirección de Catastro, operan ya al 100 por ciento, debido a la demanda ciudadana de trámites.

De igual forma, el secretario resaltó que se contempla la posibilidad de ampliar en un 20 por ciento los 500 puntos gratuitos Wifi de la capital, o incluso, publicar la cantidad, situación que independientemente del Covid-19, “se estaba analizando”.