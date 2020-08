Ventas online y pagos electrónicos aumentan durante pandemia

Your browser does not support the video tag.

En los últimos tres años, la banca de México ha reportado un crecimiento de entre el 15 y el 17 por ciento, mientras que durante la pandemia por Covid-19 se ha detonado un crecimiento en los pagos electrónicos y en el comercio vía online.

Ante este panorama se observa que existe una gran área de oportunidad para la economía del país, sobre todo al observar que México cuenta con alrededor de 75 millones de dispositivos móviles, de los cuales 50 millones son usuarios de aplicaciones para realizar transacciones monetarias.

Según datos del Banco Mundial, de la totalidad del segmento no bancarizado, el 65 por ciento dispone de dispositivos móvil.

Sin embargo, el volumen total de amenazas en línea, relacionadas con el Covid-19, representa el mayor número de ataques cibernéticos en los últimos tiempos, según la compañía de seguridad digital Proofpoint.

Ciberseguridad en tiempos del Covid-19

Los estafadores digitales, generalmente, aprovechan estos momentos de vulnerabilidad y pánico de la población para acercarse a las personas, ya que pueden hacerse pasar por amigos, agentes de servicios, familiares o, incluso, clonar alguna información.

Por su parte, el director de FICO América Latina, Jorge Del Castillo, indicó que para contrarrestar los ciberfraudes lo más eficiente es utilizar modelos de algoritmos matemáticos de autoaprendizaje que puedan validar los patrones de comportamiento del usuario que se están dando para evitarlos por anticipado.

“En FICO estamos introduciendo un algoritmo matemático para identificar el comportamiento real de la persona, con qué presión digita y qué tan rápido digita. Cuidando estos aspectos se puede lograr alcanzar un 98 por ciento de confiabilidad de que la persona que tiene que ser, es quién está haciendo la transacción digital”, asegura Del Castillo.

Fuente: Economíahoy.mx