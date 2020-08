Ssptm detiene a 16 personas en una semana en San Andrés Cholula

Your browser does not support the video tag.

Durante la última semana, la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (Ssptm) de San Andrés Cholula detuvo a 16 personas por faltas a la moral, y aplicó 356 infracciones por diferentes violaciones al reglamento vial.

Los 16 sujetos fueron aprehendidos por faltas a la moral, alteración del orden público, consumo de bebidas alcohólicas en vía pública o conducir en estado de ebriedad. En cada uno de los casos, el Juez Calificador en turno aplicó las sanciones a dichas faltas administrativas.

De igual forma, se reportó la puesta a disposición ante de cinco personas ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por la comisión de presuntos daños en propiedad ajena.

En cuanto al personal de la Dirección de Tránsito Municipal, aplicó 356 infracciones por diferentes violaciones al reglamento vial. Adicionalmente se realizaron 25 operativos de revisión como Cholula Segura, Plaza Segura, Escuela Segura, Abanderamientos y Revisiones en Puntos Fijos.

Finalmente, el Departamento de Atención a Víctimas atendió 15 casos, entre los que destacan dos por violencia familiar, nueve de violencia contra la mujer, así como un caso de presunto acoso cibernético. En todos los casos, se brindó el apoyo necesario a las víctimas para que realizaran las denuncias correspondientes ante la FGE.

La SSPTM refrenda el compromiso con la seguridad y el amor al servicio, convirtiéndose en una policía más cercana, reiterando el llamado a la ciudadanía a reportar cualquier situación de emergencia a los números (222) 403 70 10 y (222) 403 70 11, o al número de Atención Inmediata 911.