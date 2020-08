Rusia iniciará aplicación masiva de su vacuna Covid hasta noviembre

Your browser does not support the video tag.

El ministro de Salud de Rusia, Mijaíl Murashko, anunció que en noviembre del presente año se iniciará la aplicación masiva de la vacuna rusa contra el Covid-19 “Sputnik V”, luego de que esta semana terminen las pruebas finales tras su registro.

El funcionario adelantó que la vacunación comenzaría en los grupos que sufren mayores riesgos al contraer el Covid-19, adultos mayores, enfermos crónicos y personal de salud que combate la pandemia directamente.

El Ministerio de Salud ruso recordó que los ensayos clínicos finales serán aplicados a 40 mil voluntarios; dichas pruebas se tratan de “estudios controlados con placebo, que permitirán rastrear todos los matices y detalles”.

En este sentido Murashko, aseveró que la vacuna es “tiene un perfil de seguridad muy bueno”, mientras que científicos del centro Gamelaya, donde se desarrolló “Sputnik V” refieren que tras las primeras pruebas “no se reportaron efectos secundarios graves”, mientras que 100 -se aseguró- logró crear anticuerpos neutralizantes del virus.

Fuente: RT

Editado por David Celestino