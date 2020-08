Regidores ven viable que barrio de San Sebastián sea Zona 30

Your browser does not support the video tag.

Las vialidades del Barrio de San Sebastián podrían incorporarse al esquema de Zona 30, adelantaron regidores del ayuntamiento de Puebla, aunque vías primarias como la 11 Norte-Sur y avenida 4 Poniente quedarían exentas.

Al respecto, el regidor Jorge Othón Chávez Palma, reveló que se trabajó en un estudio con la Secretaría de Movilidad para determinar la factibilidad de hacer las intervenciones necesarias para crear un entorno de movilidad segura, toda vez que el barrio alberga escuelas, hospitales y parques.

“A partir de este análisis y con las observaciones de la Gerencia del Centro Histórico y Desarrollo Urbano tendremos pronto un plan que detalle los puntos donde se colocará señalética horizontal y vertical, y otro tipo de intervenciones que realizaría la Secretaría de Movilidad”, abundó.

Por otro lado, Iván Camacho Mendoza refirió que otra de las peticiones ciudadanas fue realizar obras de mantenimiento en mercados, para ello se aprobaron modificaciones al programa denominado Materiales y Suministros (MAS) con la intención propiciar mejoras en favor de locatarios y usuarios.

En respuesta, se realizaron recorridos en instalaciones de varios centros de abasto en Santa Anita, el Barrio de El Alto, La Piedad, El Parral, los ubicados en Joaquín Colombres, Mayorazgo, Xonacatepec, Xonaquita y el mercado Morelos, para evaluar las necesidades de cada lugar.

Por lo antes mencionado, aseguró que habrá seguimiento a las acciones que se realicen en mercados para garantizar que el recurso adicional del programa MAS sea destinado a obras de mejoramiento.

Así, la regidora Patricia Montaño Flores, subrayó la importancia de que se escuchen las peticiones ciudadanas, pues recordó que la lucha por la transformación del país inició en las calles.

Respecto a la reactivación económica, la regidora Isabel Cortés Santiago, indicó que es una tarea de todos, por tanto su obligación como integrantes del Cabildo es crear las condiciones de reglamentación y de gestión a favor de Puebla. A lo anterior se sumaron las regidoras Carmen María Palma Benítez, Cinthya Juárez Román, Ana Laura Martínez Escobar y los regidores, Ángel Rivera Ortega e Iván Herrera Villagómez.