Puebla, cuarto lugar en muertes fetales con 1,426 durante 2019: Inegi

Durante 2019, Puebla se posicionó en el cuarto lugar de muertes fetales a nivel nacional, pues registró mil 426 casos, por detrás del Estado de México con 4 mil 606, Ciudad de México con 2 mil 250 y Guanajuato con mil 562, informó el Inegi.

Las estadísticas de defunciones fetales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) indicaron que al cierre del año pasado en el país hubo 23 mil 868 de estos decesos, por lo que la entidad poblana registró el 5.9 por ciento del total.

Con menor número de muertes fetales estuvieron Baja California Sur con 116, Campeche con 138, Colima con 156, Nayarit con 168 y Tlaxcala con 239.

A nivel nacional, el 83.4 por ciento de los fallecimientos ocurrieron antes del parto, 15.4 por ciento durante el parto y 1.2 por ciento no fue especificado.

Causas de muertes fetales

Las principales causas de muerte fetal registradas fueron fetos o recién nacidos afectados por factores maternos y por complicaciones del embarazo o en el parto ((10 mil 261 casos), otros trastornos originados en el periodo perinatal (7 mil 400 casos).

También se registraron 2 mil 124 trastornos relacionados con la duración de la gestión y el crecimiento fetal, mil 950 trastornos cardiovasculares, mil 392 malformaciones congénitas, deformidades y anomalías, 741 fueron otras causas.

Además el 89.2 por ciento de mujeres que tuvieron un embarazo que derivó en la muerte del producto manifestó no hablar alguna lengua indígena, en tanto que 5.7 por ciento indicaron que sí la hablan.

Personal que atendió las complicaciones

Con mayor frecuencia de embarazos con complicaciones que terminaron en muerte fetal se ubican las mujeres de 25 años.

Del total de embarazos que terminaron en muerte fetal en el país, 16 mil 288 fueron atendidos por médicos ginecoobstetras y 6 mil 69 por otro tipo de médico. En contraparte, el personal que menos atendió este tipo de procedimiento fueron las enfermeras, con 53 casos.

Del total de casos, el 83 por ciento de mujeres sí recibieron atención prenatal, 64.2 por ciento recibieron entre una y cinco consultas, 29.5 por ciento entre seis y diez, 2.7 por ciento tuvo entre 11 y 15 consultas.