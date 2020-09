Pedirá Congreso de Puebla a SS ejecutar plan de salud mental

Your browser does not support the video tag.

El Congreso de Puebla buscar exhortar a la Secretaría de Salud del estado para que ejecute un plan estratégico para brindar un servicio de salud mental en los hospitales integrales, así como en los de segundo y tercer nivel, en todas las regiones, de forma permanente y gratuita.

Al dar cuenta del acuerdo impulsado por los diputados Liliana Luna Aguirre, Carlos Alberto Morales Álvarez, Guadalupe Esquitín Lastiri, Armando García Avendaño y Uruviel González Vieyra, la presidenta de la Comisión de Salud, Cristina Tello Rosas, señaló que se deben considerar dentro de los estudios los servicios de psicología y psiquiatría con un enfoque regional, con el objetivo de garantizar el fácil acceso a los servicios de salud mental para toda la población, buscando prevenir posibles problemas sociales identificando a través del diagnóstico en la población aparentemente sana, este tipo de padecimientos.

En la discusión y análisis del tema, los legisladores integrantes de este grupo colegiado consideraron importante el acuerdo, debido a que factores como: crisis económicas, sociales y problemas familiares, así como la emergencia sanitaria por el contagio del Covid-19, están resultado factores de riesgo para la población sana, provocando trastornos mentales como la depresión, ansiedad y estrés.

Por ello, consideraron propicia la propuesta para generar un marco jurídico de protección de sus derechos, en donde, además, la Secretaría de Salud pueda garantizar su debida a atención a través de tratamientos adecuados y completos para el restablecimiento de su salud.

En el mismo tenor, advirtieron hacer una revisión del tema en el sentido de evitar caer en excesos y emitir un exhorto a la autoridad, cuando la acción requerida ya se está cumpliendo o se encuentra considerada en la Ley o reglamentos como una atribución u obligación de las autoridades.

El acuerdo, tras haber sido aprobado por mayoría por los integrantes de la comisión, fue turnado al Pleno para su aprobación final.

Ajustar requisitos para facilitar apoyos

En otro punto de la orden del día, los legisladores avalaron pedir al DIF estatal y a los organismos municipales en el estado, a ajustar los requisitos existentes para la entrega de apoyos en el ámbito de la salud, a fin de lograr un mayor acceso a los mismos, principalmente por parte de las personas con discapacidad y las personas adultas mayores que así lo requieran.

Tello Rosas dio cuenta de la propuesta que es impulsada por el diputado Nibardo Sánchez en la cual, se solicita a los organismos DIF del Estado y los municipios a realizar la actualización y digitalización de los padrones de personas que están requiriendo del apoyo, con el fin de observar la condición de vulnerabilidad que presenta y facilitar el acceso a los programas de apoyo.