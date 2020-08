Noroña quiere adueñarse de Mesa Directiva de San Lázaro: Carvajal

Your browser does not support the video tag.

El diputado federal de Morena, Alejandro Carvajal Hidalgo, lamentó que compañeros de su partido e “indeseables del PRD” se hayan brincado el PT para “hacerle el caldo gordo” a Gerardo Fernández Noroña, a quien acusó de “operar” para ser presidente de la cámara baja.

El diputado federal del PT, afirmó, buscó adueñarse burdamente de la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, atentando contra los principios de la Cuarta Transformación (4T).

“Fernández Noroña está operando para ser el presidente de la Cámara. No se vale estar operando para beneficio personal, el hecho de no cumplir acuerdos, no es una buena forma de hacer política”, señaló.

En videoconferencia de prensa, el legislador por Puebla lamentó que homólogos de Morena y del sol azteca se hayan brincado al grupo parlamentario del PT para lograr una mayoría legislativa que les permitiera presidir la cámara baja del Congreso de la Unión.

Carvajal Hidalgo sostuvo que se tiene que respetar la Ley y que la Mesa Directiva para el Tercer Año de Actividades del LXIV Legislatura le corresponde al Partido Revolucionario Institucional (PRI), “nos guste o no nos guste”.

Del 10 al 18% disminuirá el PEF en 2021

Por otra parte, el legislador por el Distrito 6 reconoció que el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el 2021 “no es alentador”, debido a que, por la pandemia del Covid-19, la recaudación fiscal se desplomo en 30 por ciento y eso verá reflejado en la captación de recursos por parte del gobierno federal.

Pronosticó que el gasto para el próximo año tendrá una baja de entre el 10 al 18 por ciento y el presupuesto 2021 pasara de los 6.5 a los 5.5 billones de pesos.

“Va a ser un impacto muy fuerte para todas las dependencias federales, estados y municipios van a verse afectados”, reconoció.

Sin embargo, reconoció que los proyectos estratégicos del presidente Andrés Manuel López Obrador van a seguir como el Tren Maya, la construcción de las Refinerías y todos los programas sociales que se encuentran establecidos en la Ley para el bienestar de los más necesitados.