Muere en choque vial delegado de Protección Civil en Ciudad Serdán

Un choque automovilístico en la carretera Ciudad Serdán-Tlachichuca, a la altura de la comunidad de San Francisco de Asis, la noche del pasado domingo dejó como única víctima fatal al delegado de Protección Civil (PC) de Puebla, Jesús Edgar González Bolaños.

El funcionario viajaba en un vehículo oficial Ford Ranger color blanco, con rótulos de la dependencia, cuando chocó por detrás a una camioneta donde viajaban comerciantes. presumiblemente, el delegado viajaba a alta velocidad y se impactó por alcance.

Los tripulantes del otro vehículo no habrían sufrido heridas de gravedad, en tanto, servicios de emergencia acudieron al lugar y trasladaron a González Bolaños rumbo a un nosocomio, sin embargo, perdió la vida en el trayecto.

PC estatal confirmó esta mañana el fallecimiento del funcionario y lamentó a nombre de la dependencia y la coordinadora general, Ana Lucía Hill Mayoral, la pérdida.

Extraoficialmente, trascendió que el funcionario manejaba supuestamente en estado inconveniente, no obstante, autoridades no lo confirmaron.

El equipo que integra la Coordinación General de Protección Civil, se une a la pena por el sensible fallecimiento del Coordinador Regional de Ciudad Serdán, Jesús Edgar González Bolaños.

