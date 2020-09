Manzanilla llama a reforzar acciones por escalada de inseguridad

Your browser does not support the video tag.

Derivado de la crisis de empleo y de vulnerabilidad social que ha enfatizado la pademia, es predecible que se proyecte una escalada en la incidencia delictiva, afirmó el diputado federal por el distrito 12 de Puebla, Fernando Manzanilla Prieto.

Por lo anterior, el legislador se pronunció por tomar acciones extraordinarias de seguridad y protección ciudadana, en tres vertientes concretas: combatir la violencia intrafamiliar contra mujeres y menores, abatir la incidencia delictiva, y fortalecer la protección civil ante la eventualidad de un desastre natural en medio de la pandemia.

“Necesitamos aprovechar esta coyuntura para involucrar a la sociedad civil en las tareas de cuidar y vigilar el cumplimiento de la ley a nivel microcomunitario; así como en lo relativo a la organización vecinal en caso de desastre. Considero que debemos aprovechar esta pandemia para incentivar la cultura de la legalidad y el respeto a los derechos humanos”, enfatizó.

Respecto al combate y enfatización de la violencia contra las mujeres, dijo que el confinamiento al que ha obligado el virus ha tenido un impacto negativo en hogares del mundo en los que han aumentado los niveles de violencia intrafamiliar, por lo que es necesario adoptar una estrategia focalizada para romper el círculo vicioso de la violencia y la impunidad.

Referente a la incidencia delictiva, consideró prioritario involucrar a la comunidad en el fortalecimiento de las capacidades del Estado para abatir los niveles de impunidad.

“Es claro que las familias y las organizaciones vecinales hoy están más dispuestas que nunca a participar en la pacificación de su comunidad, denunciando a quien violente la legalidad. Así que, además de avanzar en la profesionalización de nuestras policías en cada rincón del territorio estatal, es conveniente aprovechar esta coyuntura para reforzar la cooperación entre policía y sociedad civil organizada”, precisó.

Finalmente, refirió que aún en medio de la pandemia, es necesario tener aceitados los mecanismos de prevención y preparación a nivel familiar y comunitario para enfrentar un evento catastrófico. “Se requiere actualizar los mapas de riesgo para que cada persona tenga claro si vive o no en alguna zona de alto riesgo. Tampoco está de más actualizar y reforzar los protocolos de actuación considerando el factor Covid”, concluyó.