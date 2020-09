Fallece Zeferino Martínez, líder del Partido del Trabajo en Puebla

Your browser does not support the video tag.

El líder del Partido del Trabajo (PT) en Puebla e integrante del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), Zeferino Martínez Rodríguez, falleció este lunes, indicaron fuentes del instituto político, sin que se conozca la causa de su muerte.

Primero, la noticia fue dada a conocer en una esqueleta difundida en redes sociales, a nombre del PT de Yucatán, en la que lamentaba el deceso del integrante del CEN.

En tanto, Nalley Maceda Carrera, diputada federal por Puebla, deseó pronta resignación a los familiares y amigos del petista, señalando también que murió.

Fuentes del partido confirmaron a Ángulo 7 la noticia, señalando que falleció en un hospital público, pero sin precisar la causa.

Martínez Rodríguez encabezó una polémica el 17 de agosto, luego de que fue exhibido señalando que “desgraciadamente se tiene que caminar con las mujeres” rumbo al 2021, por lo que pidió disculpas y afirmó que su comentario fue sacado de contexto.