Fallece la actriz mexicana Cecilia Romo, pese a vencer el Covid-19

La noche del pasado domingo, la actriz mexicana Cecilia Romo Edelman falleció tras una larga lucha por su salud, luego de permanecer casi cinco meses hospitalizada e incluso vencer el Covid-19, enfermedad que le dejó secuelas y deterioró su condición.

Fue la Asociación Nacional de Interpretes (ANDI) quien a través de Twitter comunicó la noticia, que fue confirmada después por la hija de la artista, Claudia Romo, en programas televisivos.

La primera actriz fue diagnosticada con Covid-19 a inicios de abril, por lo que complicaciones la llevaron a ser hospitalizada e intubada, estuvo casi tres meses con respiración asistida.

Su hija declaró que Romo habría superado el coronavirus, sin embargo, había sufrido daños en pulmones y riñones, lo que finalmente acabó deteriorando su salud.

Cecilia Romo nació el 5 de 1945 y participó en múltiples producciones mexicanas como “Cadenas de amargura”, “Si Dios me quita la vida”, “Mi bella dama”, entre otras puestas teatrales y musicales.

El #ConsejoDirectivo y el #ComitédeVigilancia de @ANDIMexico, comunican el sensible fallecimiento de la intérprete Ceci Romo. Nuestras más sentidas condolencias a su familia y amigos. pic.twitter.com/Db5NPxXq9w — ANDIMEXICO (@ANDIMexico) August 31, 2020

Fuente: Infobae

Editado por David Celestino