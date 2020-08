En septiembre, testamentos de hablantes de lenguas indígenas, gratis

Your browser does not support the video tag.

El gobierno del estado de Puebla anunció que el otorgamiento de testamentos costará 500 presos, siempre y cuando el valor del bien inmueble no exceda los 750 mil pesos, mientras que, para hablantes de lenguas indígenas, serán gratuitos.

Lo anterior, con el objetivo de brindar certeza jurídica a los poblanos sobre su patrimonio, y considerando las dificultades económicas por las que atraviesan las familias por la contingencia sanitaria de Covid-19, el Gobierno del Estado se suma a

En la habitual videoconferencia de prensa que preside el gobernador Miguel Barbosa Huerta, la directora de Archivos y Notarías, Margarita Mena Caritá, explicó que el otorgamiento de los testamentos tendrá un costo de 500 pesos, siempre y cuando el valor del bien inmueble no exceda los 750 mil pesos, como parte de la campaña nacional “Septiembre, mes del testamento”.

Estas tarifas representan un beneficio para la sociedad, pues se redujo el costo del trámite y se amplió el valor del inmueble. Los interesados pueden acudir a cualquier notaría con identificación vigente, la CURP, INE y boleta predial.

Mena Caritá explicó que, para complementar el anterior programa, con “En Puebla, el testamento es en tu lengua”, durante el mes que dura esta campaña, serán redactados y asentados de manera gratuita los testamentos de las y los poblanos hablantes de las lenguas náhuatl, totonaco, otomí, popoloca, mixteco y mazateco, acciones en las que trabajarán el Sistema Estatal DIF, la Consejería Jurídica, el Consejo de Notarios, los institutos nacionales de los Pueblos Indígenas (INPI) y Lenguas Indígenas (INALI) y universidades.

La directora informó que este día serán publicadas las reglas de operación a las que se deberán de apegar los fedatarios públicos, luego de señalar que “En Puebla, el testamento es en tu lengua”, en el que participarán 180 traductores, es un programa innovador a nivel nacional.

Por su parte, el gobernador Miguel Barbosa Huerta resaltó la importancia de que los poblanos de la entidad cuenten con certeza jurídica sobre sus bienes.