En cateo, FGE detiene a dos hombres con droga en Santa Anita

Your browser does not support the video tag.

Derivado de actos de investigación por la presunta comisión de delitos contra la salud, la Fiscalía General del Estado (FGE) realizó un cateo y aseguró más de 70 dosis de estupefacientes y detuvo a dos hombres en flagrancia delictiva en la colonia Santa Anita.

El 7 de agosto de 2020 agentes investigadores ejecutaron el mandamiento judicial para inspeccionar un domicilio de Puebla capital donde al parecer se comercializaba droga.

Al interior de la vivienda el personal de la Fiscalía de Puebla localizó 63 bolsas con material granulado de color blanco, dos cajas metálicas con 12 envoltorios de plástico con sustancia color negro similar a la heroína y tres bolsas con polvo blanco de al parecer cristal.

También detectaron una libreta con diversas anotaciones, una cartera y una caja con 1,245 pesos, indicios que quedaron asegurados.

Durante el operativo, se logró la detención en flagrancia delictiva de José Humberto N. y Gilberto N., puestos a disposición de la autoridad ministerial.

Luego de recabar y presentar datos probatorios al Juez de Control, la Fiscalía de Puebla obtuvo la vinculación a proceso contra ambos imputados por delitos contra la salud por posesión con fines de comercio. A José Humberto N. y Gilberto N., se les impuso además la medida cautelar de prisión preventiva justificada.