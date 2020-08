DIF estatal ya tiene custodia provisional de Yaz

Your browser does not support the video tag.

El DIF estatal ya tiene la custodia provisional de Yaz, niña de 7 años hospitalizada en el IMSS de la Margarita por maltrato familiar, y bajo esas facultades, el procurador de la menor autorizó una intervención quirúrgica.

Así lo dio a conocer el gobernador Miguel Barbosa Huerta durante su rueda de prensa matutina.

“El DIF fue quien dio, que ya tiene la custodio provisional, en tanto se lleva a cabo el procedimiento con forme a la ley”, refirió respecto al proceso en contra de los padres de Yaz, los presuntos responsables de agredirla físicamente.

Cabe mencionar que de acuerdo con el IMSS La Margarita, donde se encuentra, ingresó por primera vez del 16 de abril al 16 de junio de este año, y desde el primer día se notificó al Ministerio Público (MP), por lo que se abrió una carpeta por violencia intrafamiliar.

Después, para el 20 de agosto, Yaz fue hospitalizada en el mismo lugar por segunda vez, donde actualmente se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP). Asimismo, el IMSS aseguró que esa misma fecha se notificó al MP de nueva cuenta, sí como al DIF estatal.

Se debe recordar que la Fiscalía General del Estado (FGE) detuvo al padre y madre como presuntos responsables de la violencia que sufrió previo a llegar al hospital, sin embargo, la menor igual fue diagnosticada con violación equiparada, siendo presuntamente responsable su tío, por lo que igual es buscado por las autoridades judiciales.

Además, el pasado 28 de agosto, Barbosa Huerta señaló que se reabrirá el caso de la muerte de la hermana menor de Yaz.