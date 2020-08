Continúa Antorcha entregando kits sanitarios para prevenir Covid

Your browser does not support the video tag.

“La capital de Puebla presenta un número elevado de contagios por Covid-19, pero faltan políticas que permitan el descenso”, indicó José Luis Pérez Gómez, responsable del trabajo del Movimiento Antorchista, al sur de la ciudad, quien continúa entregando kits sanitarios.

Con el apoyo, la organización busca que las personas de las colonias populares puedan implementar las recomendaciones sanitarias como el uso del cubrebocas y gel antibacterial, principalmente.

“Antorcha ha denunciado la falta de acción por parte de los gobiernos morenistas de Claudia Rivera Vivanco y Luis Miguel Barbosa Huerta, pero lejos de escuchar el clamor popular, se nos han venido encima con una campaña de agresión (…) no vamos a claudicar en la lucha para que se atienda al pueblo pobre”, mencionó.

Agregó, por último, que Antorcha continuará en su lucha y, a su vez, realizando las gestiones necesarias para atender los problemas de las familias humildes, pues “muchos continúan sin trabajo, sin un ingreso económico para poder atender las necesidades básicas de sus hogares”.