Con inversión de 26 mdp, Pérez inaugura nuevo Centro Administrativo

En San Andrés Cholula, este lunes, se inauguró al nuevo Centro Administrativo para el Bienestar de los Sanandreseños (CABS), que tuvo una inversión de 26 millones de pesos, con el fin de dotar al personal del ayuntamiento de infraestructura digna para el mejor desempeño de sus funciones.

Con esta obra, también se mejorará la experiencia de la ciudadanía que acude a las oficinas de este gobierno de valores para realizar algún trámite o gestión.

“Pasaron muchos años para que los compañeros de las secretarías pudieran tener un lugar digno de trabajo, se ha logrado en menos de dos años de gobierno”, señaló la alcaldesa Karina Pérez Popoca al entregar la nueva sede de las Secretarías de Bienestar, Arte y Cultura, Fomento Económico y Fomento Agropecuario, así como de las Direcciones de la Unidad de Gestoría Jurídica Popular, Consejería Jurídica y Comunicación Social.

En este sentido, el presidente del Congreso, Gabriel Biestro Medinilla, reconoció a la edil por la entrega del nuevo CABS, que con su puesta en marcha se evitarán cuantiosos gastos por la renta de inmuebles para albergar oficinas o espacios de atención al público.

Deuda cero, resalta Economía

De igual forma, la secretaria de Economía, Olivia Salomón Vibaldo, reconoció el trabajo que esta administración ha emprendido por ser referente en diciplina financiera, con una deuda pública cero con las instituciones de crédito.

Ejecutada por la Secretaria de Obras Públicas, el nuevo CABS fue desarrollado en seis meses y cuenta con amplias áreas para el personal operativo, zona de despachos para Secretarios y directores; área para el desarrollo de eventos culturales y ruedas de prensa, salas de juntas y áreas de archivos, entre otros espacios.

Durante el evento de inauguración recibieron sus oficinas los secretarios de Bienestar, Edgar Hernández Hernández; de Arte y Cultura, Xochitil Flores Herrera; Fomento Económico, Hernán Reyes Hernández; y de Fomento Agropecuario, Arturo Ramos Velázquez.