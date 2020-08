Cobro a empresas por permisos y en Ircep señalan malos tratos laborales

Your browser does not support the video tag.

Comportamiento misógino del director del Instituto Registral y Catastral

Rodolfo Ruiz en su columna La Corte de los Milagros, publicada en E-consulta, indica que al correo de esta columna llegó una denuncia anónima de empleadas del Instituto Registral y Catastral del estado de Puebla (IRCEP) en contra del director general Jaime Calderón Vázquez, al que acusan de malos tratos, acoso sexual y misoginia.

En la misiva las empleadas refieren que la conducta abusiva del funcionario no es nueva y que sus excesos incluso se han ventilado en medios de comunicación, sin que hasta la fecha sus quejas hayan sido atendidas por la secretaria de Planeación y Finanzas, María Teresa Castro Corro, y la secretaria de Igualdad Sustantiva, Mónica Díaz de Rivera Álvarez.

A las quejosas se les pidió, también por correo electrónico, evidencias de sus dichos. Éstas enviaron, entonces, una nueva carta acompañada de un audio donde el director general del IRCEP tiene expresiones despectivas hacia una subordinada y en general hacia las mujeres.

En la grabación se escucha la voz de Jaime Calderón con un interlocutor no identificado con el que platica y se burla de una jefa del Instituto Registral y Catastral que le renunció o estuvo a punto de hacerlo:

“… es más pendeja que nada”, “es bien pendeja. Le dije abre tu cabeza y por consiguiente revisa bien”. “Chilla, chilla de miedo”… “A mi qué me importa que renuncie o que no renuncie…” “Le dije: vergüenza te debería dar a ti porque es tu trabajo y te están ayudando todos. Cuando te están señalando un error no es de ellos, es tuyo pendeja”.

Fallo del TEPJF es el inicio del fin de Genoveva Huerta

Fermín Alejandro García en su columna Cuitlatlán, publicada en La Jornada de Oriente, indica que el triunfo de Jesús Zaldívar Benavides –obtenido el viernes en la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)– en el largo litigio por la disputa del Comité Municipal panista de la capital del estado, constituye un revés mortal para la presidenta estatal del partido, Genoveva Huerta Villegas, y el grupo morenovallista, que podría ser el inicio del fin de la dirigente, pues luego de dicho fallo lo que viene es el inicio de un proceso disciplinario en su contra por un mal manejo político y económico del albiazul en detrimento de los intereses colectivos del PAN.

El fallo del TEPJF no solamente consolida a Jesús Zaldívar como líder del panismo de la capital, sino generaría cuatro efectos secundarios:

Primero: le resta toda posibilidad a Genoveva Huerta de poder intervenir, influir, en la designación del candidato del PAN a alcalde de la ciudad de Puebla, pues el proceso de selección del abanderado quedará en manos del Comité Municipal encabezado por Jesús Zaldívar, con quien la dirigente no tiene ni comunicación o una relación mínima de diplomacia.

Segundo: la anterior condición le allana el camino a Eduardo Rivera Pérez para convertirse –por tercera vez– en candidato a edil de la Angelópolis, ya que aunque el exalcalde de la capital es el único panista que tiene el posicionamiento suficiente para competir el próximo año, enfrenta un abierto bloqueo de parte de Genoveva Huerta, quien prefierehacer perderá al PAN en las urnas el próximo año, que darle el paso al exalcalde para que su nombre aparezca en las boletas electorales.

Tercero: el fallo del vienes habilita a Jesús Zaldívar Benavidez poder abrir un proceso disciplinario en contra Genoveva Huerta, quien luego de la asamblea municipal del PAN de agosto de 2019, la dirigente le cortó todos los fondos al Comité Municipal del partido en la capital, como una reacción de que no había ganado su candidato Eduardo Alcántara Montiel, quien llegó a la contienda albiazul bajo el patrocinio de la presidente del albiazul y del entonces secretario de Gobernación del Poder Ejecutivo estatal, Fernando Manzanilla Prieto.

El moche de la 4T en la capital

Alejandro Mondragón en su columna Al Portador, publicada en Status Puebla, indica que la guarida de los moches ya se le conoce a la dirección de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Puebla, donde la secretaria Beatriz Martínez Carreño es cómplice o de plano no sabe qué diablos ocurre en la dependencia a su cargo.

Hace unos días se dio a conocer el despido de Fernando David Letipichia Castro, como titular de dicha dirección, pero resulta que aún figura en el directorio de funcionarios municipales.

Conversaciones en whatsapp entre funcionarios municipales y coyotes panistas revelan cobros a empresas para el otorgamiento de permisos.

Letipichia ya había desempeñado el cargo en el área de servicios públicos en el gobierno panista, desde donde operó contratos millonarios para el alumbrado público con Citelum y el mantenimiento de las fuentes de la capital.

Uno de sus principales aliados es el panista Eduardo Morales Garduño, a quien mantuvo fuera de la nómina, con el compromiso de que todos los moches pasaran por él.

AMLO a la boleta, otra vez

Valentín Varillas en su columna La Tempestad, publicada en Status Puebla, indica que Morena es un desastre.

No ha podido con el gran reto que supone ser el partido en el poder.

Y como se ve el panorama, las cosas se van a poner todavía mucho peor.

No hemos visto todavía nada.

El canibalismo interno llegará a su máxima expresión, en el proceso de renovación de los liderazgos del partido.

AMLO y su retorcida justicia

Enrique Núñez en su columna Contracara, publicada en Intolerancia Diario, indica que AMLO cumpla su promesa de justicia y castigo a quienes saquearon la nación cada vez se ve más lejano, claro está que en el camino López Obrador y sus secuaces están sacando partido a la demanda social.

En México y en cualquier país donde se respete el Estado de Derecho, la impartición de la justicia no debe está sujeta a consultas populares, caprichos, voluntades o firmas recolectadas.

Quienes realmente son responsables de haber cometido uno o varios delitos, aunque sean lo llamados de “cuello blanco” deben pagar por su falta. Esté o no de acuerdo el “pueblo bueno”.

Enjuiciar a un expresidente por saquear a la nación, por actos de corrupción o por traición a la patria deberían ser en nuestro país una práctica común y no un acto barato de proselitismo, sin embargo la 4T encontró en este reclamo social su nueva bandera.

La recolección de 1.8 millones de firmas a nivel nacional para pedirle al Senado que se realice una consulta popular para cuestionar al “pueblo bueno” si gusta o no que se le haga un juicio a los expresidentes: Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto; es simplemente una vacilada.

